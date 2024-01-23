АВТОВАЗ начал окрашивать детали для будущей LADA Iskra

Фото: globallookpress.com
Тольяттинский автогигант полным ходом готовится к выпуску новинки в линейке марки LADA — бюджетной модели Iskra. Первое время она будет продаваться параллельно с семейством Granta, которое снимут с производства позже, в 2026—2027 годах.
Александр Пономарев

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов ранее обещал, что LADA Iskra встанет на конвейер уже в 2024 году, но затем эти сроки перенесли на 2025-й. Однако, по данным сообщества Avtograd News в соцсети «ВКонтакте», подготовительные работы на заводе уже стартовали. «В производстве пластмассовых изделий АВТОВАЗа в тестовом режиме начинают пробовать окрашивать пластиковые элементы для перспективного проекта Iskra», — говорится в сообщении.

Уже известно, что линейка LADA Iskra получит три модификации. Кузовов при этом будет два, а двухобъемная версия в заводской документации указана как хетчбэк, а не универсал. Седан обозначен индексом LJO, пятидверка — BJO, а «внедорожная» пятидверка — BJO Cross.

Минувшим летом прототип LADA Iskra был замечен на дорожных испытаниях в Тольятти. Модель позиционируется как замена семейству Granta, которое, впрочем, АВТОВАЗ планирует выпускать еще несколько лет.

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23 января 2024
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