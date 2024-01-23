Губернатор Калужской области объявил сроки перезапуска бывшего завода Volkswagen

Как сообщает РИА Новости, на выступлении в Совете Федерации губернатор Калужской области Владислав Шапша назвал сроки рестарта предприятия. «Volkswagen запустится в первом полугодии текущего года, вся работа для этого сделана», — пообещал он.

Сборочная площадка пока находится в простое — до 29 февраля. Ранее чиновник заявлял, что власти региона общаются с инвесторами на предмет перезапуска завода, и отмечал, что «последние штрихи в этих переговорах уже подведены».

Завод, отныне принадлежащий российской компании «Арт-Финанс», имеет мощность в 225 000 автомобилей в год. До весны 2022 года предприятие выпускало Volkswagen Polo и Tiguan, а также Skoda Rapid. Он должен был возобновить работу в конце прошлого года, но по какой причине этого не произошло, до сих пор неизвестно. Губернатор отказался говорить об этом, ссылаясь на коммерческую тайну и некие проделки конкурентов, которые «бегут нам сразу палки в колеса вставлять».