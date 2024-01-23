Россияне побили абсолютный рекорд по тратам денег на новые автомобили

По данным компании «Открытие Авто», результаты продаж декабря на 17% превысили ноябрьские показатели и оказались в 2,6 раза выше прошлогодних (в последнем месяце 2022-го — 145,5 млрд. рублей). Рекордным по объему годом до сих пор был 2021-й, когда россияне потратили на автомобили 3,05 триллиона рублей, но 2023-й превысил и эту планку.

На покупку машин массового сегмента в декабре ушло 341,1 млрд. рублей, что составило 88,7% от общей суммы. Доля авто премиум-сегмента в тратах составила 11,3%, или 43,6 миллиарда. В количественном выражении разница еще более заметна — бюджетных легковушек было продано 116,4 тысяч, или 97,5% всего рынка. А премиальных — всего 3000 единиц, лишь 2,5%.

Доля китайских машин в декабре достигла рекордных 67% объема продаж — 72,9 тысячи автомобилей на сумму 257,7 миллиарда рублей. Другие бренды отстают от марок из КНР «в деньгах» как минимум в пять раз. Так, на покупку продукции отечественного автопрома россияне потратили 45,7 млрд руб — это 35,6 тысяч машин.