Voyah запустила сервис проверки гарантии автомобиля по VIN-номеру

Как сообщает пресс-служба Voyah, сервис предусматривает проверку на предмет гарантии не только новых, но и уже приобретенных электромобилей и гибридов. Только при покупке машины у официального дилера клиент может рассчитывать на своевременное и качественное устранение любых выявленных дефектов, а также восстановление работоспособности основных систем машины, напоминают представители марки. Сроки проведения гарантийных работ четко регламентированы, что обеспечивает владельцам автомобилей сервис по стандартам премиального бренда.

Технические центры дилеров Voyah не испытывают проблем с запчастями — на складах имеется значительный запас деталей, подчеркнули в пресс-службе. К тому же официальные сервисы имеют в своем распоряжении полный комплект необходимого диагностического оборудования, а персонал, включая специалистов с допуском к высоковольтным работам, проходит обучение под контролем производителя.

На официально ввезенные Voyah действует гарантия пять лет или 100 000 км.