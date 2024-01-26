УАЗ впервые отдал лидерство на российском рынке пикапов китайцам

Фото: GWM
Первое место по объему продаж на российском рынке новых пикапов по итогам 2023 года впервые занял китайский бренд Great Wall. Отечественный УАЗ, неизменно сохранявший лидерство на протяжении последних семи лет, опустился на вторую строчку.
Александр Пономарев

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», в прошлом году китайские пикапы Great Wall нашли в России 5025 покупателей и вырвались на первую строчку рейтинга продаж. УАЗ на сей раз сумел занять только второе место с результатом 3355 «грузовичков», впервые с 2016 года уступив пьедестал.

Третье место занял китайский JAC — 2386 пикапов, а на четвертой строчке — американский RAM с результатом 1604 машины, причем привезенные исключительно параллельным импортом. На пятой позиции оказалась Toyota — 1598 авто, на шестой — Mitsubishi с 1540 машинами. У всех остальных брендов продажи новых пикапов составили менее 1000 экземпляров за год.

Впрочем, если брать результаты не по маркам, а по моделям, то лидером восьмой год подряд является ульяновский «Пикап». На втором месте — Great Wall Poer (2937 ед.), на третьем — JAC T6 (1789 ед.). Кроме них, отметку в тысячу экземпляров преодолели RAM 1500 (1604 шт.), Mitsubishi L200 (1540 шт.), Great Wall Poer KingKong (1486 шт.) и Toyota Hilux (1322 шт.).

автопродажи, авторынок, китайские авто, пикапы
26 января 2024
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