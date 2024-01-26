УАЗ впервые отдал лидерство на российском рынке пикапов китайцам

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», в прошлом году китайские пикапы Great Wall нашли в России 5025 покупателей и вырвались на первую строчку рейтинга продаж. УАЗ на сей раз сумел занять только второе место с результатом 3355 «грузовичков», впервые с 2016 года уступив пьедестал.

Третье место занял китайский JAC — 2386 пикапов, а на четвертой строчке — американский RAM с результатом 1604 машины, причем привезенные исключительно параллельным импортом. На пятой позиции оказалась Toyota — 1598 авто, на шестой — Mitsubishi с 1540 машинами. У всех остальных брендов продажи новых пикапов составили менее 1000 экземпляров за год.

Впрочем, если брать результаты не по маркам, а по моделям, то лидером восьмой год подряд является ульяновский «Пикап». На втором месте — Great Wall Poer (2937 ед.), на третьем — JAC T6 (1789 ед.). Кроме них, отметку в тысячу экземпляров преодолели RAM 1500 (1604 шт.), Mitsubishi L200 (1540 шт.), Great Wall Poer KingKong (1486 шт.) и Toyota Hilux (1322 шт.).