LADA Niva получила турбированный двигатель

Как сообщает Telegram-канал «Автопоток» со ссылкой на представителя компании Kviring, на внедорожники ставят комплект турбонаддува с давлением 0,6 бар. Мощность мотора при этом возрастает до 145 «лошадей», крутящий момент — до 250 Нм.

Кстати, уже в этом году АВТОВАЗ планирует представить заводскую «заряженную» версию LADA Niva под названием Sport. Автомобиль получит более мощный 16-клапанный движок, но какой именно, пока остается загадкой.

Версия Sport будет отличаться от «обычной» Niva расширителями колесных арок, более мощными тормозами, дополнительным воздухозаборником, шноркелем, светодиодными противотуманными фарами, более комфортными креслами и «зубастыми» шинами.

Главной особенностью станет силовой агрегат — скорее всего, это будет 1,8-литровый 16-клапанный мотор мощностью 122 сил, но есть вероятность, что вместо него под капотом окажется 1,6-литровый 16-клапанный двигатель на 114 л. с. от новой LADA Granta Sport. В обоих случаях это агрегат от переднеприводной машины, но развернутый продольно — как требует классическая компоновка Niva.