Почему иранские автомобили до России не доберутся

Надежды на то, что придут китайцы и все тут порешают, по итогам прошлого года перешли в разряд несбыточных. Китайцы действительно пришли, но порешали все исключительно в свою пользу. Результатом стал небывалый скачок цен на автомобили, которому также весьма поспособствовали «умелые» действия отечественных финансовых ведомств, маниакально ведущих борьбу с инфляцией и регулярно забивающих на прочие рыночные аспекты.

Кто нас спасет?

Что ж, поиск спасителей отечественного авторынка продолжается. Кто-то же должен решить за нас ценовую проблему и насытить бюджетный сегмент если не приличными машинами, то хотя бы их вменяемым подобием. Жаждущие спасения российские чиновники и не менее российские эксперты нет-нет, да бросят взгляд в сторону Ближнего Востока, где утесом меж берегов Каспийского моря и Персидского залива возвышается несломленный западными санкциями Иран.

Один весьма уважаемый телеграм-канал привел по этому поводу слова Алексея Подщеколдина, президента Ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Глава РОАД якобы сказал, что иранские автопроизводители обладают на российском рынке неслабыми преимуществами.

Среди них — дешевая и быстрая логистика через Каспий, наличие у компании Iran Khodro собственной автоматической коробки передач, отсутствие санкционных рисков во взаимных расчетах между нашими странами. По мнению г-на Подщеколдина, иранские компании могли бы закрепиться на нашем рынке, если бы организовали локальное производство своих автомобилей.