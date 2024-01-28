Почему иранские автомобили до России не доберутся

Фото globallookpress.com
В Сети в очередной раз появилась информация о том, что наш рынок ждет иранские автомобили, которые должны занять бюджетную нишу. Действительно, машины персов относительно дешевые, а в России именно такие сейчас в диком дефиците. Но портал «АвтоВзгляд» на этот счет оптимизма не испытывает.
Ефим Розкин

Надежды на то, что придут китайцы и все тут порешают, по итогам прошлого года перешли в разряд несбыточных. Китайцы действительно пришли, но порешали все исключительно в свою пользу. Результатом стал небывалый скачок цен на автомобили, которому также весьма поспособствовали «умелые» действия отечественных финансовых ведомств, маниакально ведущих борьбу с инфляцией и регулярно забивающих на прочие рыночные аспекты.

Кто нас спасет?

Что ж, поиск спасителей отечественного авторынка продолжается. Кто-то же должен решить за нас ценовую проблему и насытить бюджетный сегмент если не приличными машинами, то хотя бы их вменяемым подобием. Жаждущие спасения российские чиновники и не менее российские эксперты нет-нет, да бросят взгляд в сторону Ближнего Востока, где утесом меж берегов Каспийского моря и Персидского залива возвышается несломленный западными санкциями Иран.

Один весьма уважаемый телеграм-канал привел по этому поводу слова Алексея Подщеколдина, президента Ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Глава РОАД якобы сказал, что иранские автопроизводители обладают на российском рынке неслабыми преимуществами.

Среди них — дешевая и быстрая логистика через Каспий, наличие у компании Iran Khodro собственной автоматической коробки передач, отсутствие санкционных рисков во взаимных расчетах между нашими странами. По мнению г-на Подщеколдина, иранские компании могли бы закрепиться на нашем рынке, если бы организовали локальное производство своих автомобилей.

  • Фото globallookpress.com
  • Фото globallookpress.com

Скажу честно — вышеприведенных слов в исполнении автора я нигде не нашел. Ну, может, плохо искал. Однако даже если они и были сказаны, то нет никакого повода воспринимать их в качестве признания за Ираном роли возможного спасителя. Да, логистические преимущества наличествуют. Да, своя АКП — суперкруто. Да, локальное производство всегда зер гут.

А нам оно надо?

В конце прошлого года Алексей Геннадьевич весьма четко высказал свою позицию по этому поводу в беседе с aif.ru: «Вся мощность иранского производства — порядка 300 тысяч автомобилей в год, и спрос внутри страны примерно такой же. Поэтому поставить в Россию они смогут только 20—50 тысяч машин… Они, может, и лучше наших моделей, но покупатель, скорее, возьмет трехлетнюю корейскую иномарку, чем новую иранскую машину». Исчерпывающе.

Да и сами иранские компании что-то к нам не ломятся гурьбой. Вот китайцы к нам хотели — и они тут. А много ли вы видели на дорогах «иранцев»? Лично я вообще не видел. Напротив, даже перспективные планы сотрудничества или потихоньку сворачиваются, или предельно робкие. Так, в марте прошлого года фирма «Бест Моторс» собиралась ввозить в Россию седаны SAIPA Saina и Shahin, а также хетчбэки Quik. Однако официальный дистрибьютор иранского автомобильного бренда «Бест Моторс» находится ныне в стадии ликвидации. Из-за изменившихся экономических условий — читай утильсбора и ставок по кредитам — проект стал нерентабельным.

Iran Khodro не оставляет надежд зацепиться за наш рынок, но ни о каком наполеоновском размахе речи не идет. Вот что сказал Газете.ru гендиректор компании Мехди Хатиби: «К концу этого года мы экспортируем на российский рынок около двух тысяч машин Tara и Dena». Напомним, что Tara построена на базе Peugeot 301, а в основе модели Dena лежит французский Peugeot 405. А оно нам надо?

автопродажи, авторынок, кризис, санкции
29 января 2024
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