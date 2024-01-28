Почему иранские автомобили до России не доберутся

Надежды на то, что придут китайцы и все тут порешают, по итогам прошлого года перешли в разряд несбыточных. Китайцы действительно пришли, но порешали все исключительно в свою пользу. Результатом стал небывалый скачок цен на автомобили, которому также весьма поспособствовали «умелые» действия отечественных финансовых ведомств, маниакально ведущих борьбу с инфляцией и регулярно забивающих на прочие рыночные аспекты.
Кто нас спасет?
Что ж, поиск спасителей отечественного авторынка продолжается. Кто-то же должен решить за нас ценовую проблему и насытить бюджетный сегмент если не приличными машинами, то хотя бы их вменяемым подобием. Жаждущие спасения российские чиновники и не менее российские эксперты нет-нет, да бросят взгляд в сторону Ближнего Востока, где утесом меж берегов Каспийского моря и Персидского залива возвышается несломленный западными санкциями Иран.
Один весьма уважаемый телеграм-канал привел по этому поводу слова Алексея Подщеколдина, президента Ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Глава РОАД якобы сказал, что иранские автопроизводители обладают на российском рынке неслабыми преимуществами.
Среди них — дешевая и быстрая логистика через Каспий, наличие у компании Iran Khodro собственной автоматической коробки передач, отсутствие санкционных рисков во взаимных расчетах между нашими странами. По мнению г-на Подщеколдина, иранские компании могли бы закрепиться на нашем рынке, если бы организовали локальное производство своих автомобилей.
Скажу честно — вышеприведенных слов в исполнении автора я нигде не нашел. Ну, может, плохо искал. Однако даже если они и были сказаны, то нет никакого повода воспринимать их в качестве признания за Ираном роли возможного спасителя. Да, логистические преимущества наличествуют. Да, своя АКП — суперкруто. Да, локальное производство всегда зер гут.
А нам оно надо?
В конце прошлого года Алексей Геннадьевич весьма четко высказал свою позицию по этому поводу в беседе с aif.ru: «Вся мощность иранского производства — порядка 300 тысяч автомобилей в год, и спрос внутри страны примерно такой же. Поэтому поставить в Россию они смогут только 20—50 тысяч машин… Они, может, и лучше наших моделей, но покупатель, скорее, возьмет трехлетнюю корейскую иномарку, чем новую иранскую машину». Исчерпывающе.
Да и сами иранские компании что-то к нам не ломятся гурьбой. Вот китайцы к нам хотели — и они тут. А много ли вы видели на дорогах «иранцев»? Лично я вообще не видел. Напротив, даже перспективные планы сотрудничества или потихоньку сворачиваются, или предельно робкие. Так, в марте прошлого года фирма «Бест Моторс» собиралась ввозить в Россию седаны SAIPA Saina и Shahin, а также хетчбэки Quik. Однако официальный дистрибьютор иранского автомобильного бренда «Бест Моторс» находится ныне в стадии ликвидации. Из-за изменившихся экономических условий — читай утильсбора и ставок по кредитам — проект стал нерентабельным.
Iran Khodro не оставляет надежд зацепиться за наш рынок, но ни о каком наполеоновском размахе речи не идет. Вот что сказал Газете.ru гендиректор компании Мехди Хатиби: «К концу этого года мы экспортируем на российский рынок около двух тысяч машин Tara и Dena». Напомним, что Tara построена на базе Peugeot 301, а в основе модели Dena лежит французский Peugeot 405. А оно нам надо?