В Европе могут запретить крупные кроссоверы и внедорожники

Как показывает исследование Transport & Environment, последние 23 года новые автомобили прибавляют в среднем по 0,5 сантиметра к ширине каждый год. Чиновники назвали эту тенденцию пугающей — сегодня на рынке представлено довольно много моделей с показателем, приближающимся или уже превышающим два метра. В их числе, например, BMW X5 и X6 (2004 мм), BMW X7 (2000 мм), Mercedes-Benz GLS (1956 мм), Audi Q8 (1995 мм), Porsche Cayenne (1983 мм), Land Rover Defender (1996 мм), Range Rover Sport (1990 мм) и VW Touareg (1984 мм).

Импортируемый в Европу американский пикап Dodge Ram и вовсе насчитывает в ширину 2085 мм — почти на 30 см больше обычного парковочного места, ужасаются европейские чиновники. По их мнению, это серьезно влияет на безопасность как других участников движения, так и велосипедистов с пешеходами. Так что теперь Еврокомиссия будет рассматривать вопрос об ограничении предельной ширины новых автомобилей, чтобы увеличение габаритов не привело к росту аварийности и смертности на дорогах.