На конвейер «Автотора» встанут новые автомобили

У калининградского завода «Автотор» весьма амбициозные планы на нынешний год — предприятие планирует как минимум в два раза расширить количество выпускаемых моделей. И для этого калининградцы задействуют новый корпус.

Как рассказал в интервью РИА Новости глава совета директоров автомобильного холдинга «Автотор» Валерий Горбунов, по итогам 2023 года предприятие освоило производство 17 моделей пяти брендов, включая 12 легковых автомобилей и пять коммерческих.

«В 2024 году модельный ряд существенно увеличится. Как минимум вдвое», — пообещал он. И добавил, что для размещения производства планируется задействовать мощности новой сборочной площадки. Той, что была построена в 2022 году для выпуска автомобилей бывшего партнера — немецкой марки BMW, но в итоге так и не открылась по всем известным причинам.

С 2023 года холдинг «Автотор» сотрудничает с китайскими брендами Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton. Основанный в 1994 году завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, а сейчас его мощности составляют более 280 000 машин в год.