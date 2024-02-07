На LADA Vesta вернулись подушки безопасности

АВТОВАЗ возобновил выпуск седанов LADA Vesta, оснащенных подушками безопасности. И это знаменательное событие произошло даже раньше, чем планировал производитель.

По информации сообщества Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте», с конвейера АВТОВАЗа начали сходить Vesta с мультифункциональным рулевым колесом и подушкой безопасности. Остальные недостающие опции — такие, как подогрев сидений и ветрового стекла, мультимедийная система и центральный подлокотник — были возвращены в седан еще раньше.

Вероятно, АВТОВАЗу пришлось спешить, поскольку продавцы дилерских центров LADA отмечали полное отсутствие потребительского интереса к «упрощенным» Vesta. По словам менеджеров, клиентам такие машины не нужны от слова совсем — посетители автосалонов от них «просто отмахиваются» и выбирают либо «упакованные» Vesta, либо куда более доступные Granta.

Напомним, что рекомендованная АВТОВАЗом розничная стоимость «упрощенок» составляет 1 460 000 рублей.