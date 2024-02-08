Российские автозаводы сокращают выпуск машин из-за резкого падения спроса

В IV квартале 2023 года загрузка мощностей производителей транспорта в Волго-Вятском экономическом районе, где расположены крупнейшие отечественные автозаводы, снизилась впервые за полтора года. Причиной послужило довольно заметное снижение спроса на новые автомобили в нашей стране.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на доклад Центробанка о региональной экономике, представители российского автопрома отмечают снижение объемов выпуска относительно значений минувшей осени. Это касается самых «автомобильных» регионов нашей страны, таких как Самарская, Ульяновская и Нижегородская области. «В декабре снизившийся спрос стал одним из факторов сокращения (с поправкой на сезонность) объема продаж автотранспорта волго-вятских производителей как в легковом, так и в коммерческом сегментах», — отмечается в докладе Банка России.

В документе также отмечается, что в легковом сегменте обострились проблемы с нехваткой ряда компонентов у крупного автомобильного концерна — его название не раскрывается. «В этих условиях предприятие перестраивало режим работы: в середине декабря вернули вторую смену на одну из производственных линий и нарастили выпуск, а в январе прекратили сборку по субботам на другой линии, несколько сократив объемы», — указано в докладе ЦБ. Эти факторы поспособствовали ускоренному роста цен на подержанные иностранные и новые отечественные автомобили. Впрочем, а что иного можно было ожидать при столь высоких ставках рефинансирования и утильсбора?