Минпромторг определил судьбу бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге

Практика превращения иномарок в автомобили российских брендов с помощью перевешивания шильдиков, похоже, коснется и люксового Aurus. Эта компания обещает уже до конца 2024 года наладить производство аж четырех новых моделей — на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге.

За три года «Аурусу» так и не удалось выйти на серьезные объемы производства — седан Senat и кроссовер Komendant выпускаются штучными экземплярами, а их основными покупателями являются госструктуры и корпоративные клиенты. Исправить ситуацию компания намерена за счет появления в гамме более доступных машин, которые построят на базе автомобилей другой марки — других вариантов быстро решить проблему просто нет.

Как заявил РИА Новости глава Минпромторга России Денис Мантуров, первые экземпляры новых Aurus, ориентированных на бизнес-класс, будут собраны на бывшем заводе Toyota под Санкт-Петербургом, новым владельцем которого стало ФГУП НАМИ, до конца 2024 года. Какая компания станет партнером марки, предоставив свои машины для трансформации в Aurus, не сообщается. Известно лишь, что речь идет сразу о четырех моделях, что позволит увеличить линейку в три раза.