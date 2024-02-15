АВТОВАЗ наладил серийное производство LADA Vesta с вариатором

Сборка тестовых LADA Vesta с бесступенчатой трансмиссией началась еще в январе, теперь же завод приступил к производству серийных автомобилей — тех, что отправятся в шоу-румы дилеров. Старт официальных продаж флагмана с вариатором намечен на 11 марта.

По данным сообщества Avtograd News в соцсети «VK», первые экземпляры LADA Vesta с бесступенчатой трансмиссией, «собранные по полной технологической цепочке», сошли с конвейера 14 февраля. Вариатор будет сочетаться с атмосферным 1,8-литровым 16-клапанным бензиновым мотором мощностью 122 л.с. Этот агрегат, получивший название 1.8 Evo, напомним, начали выпускать в конце 2023 года.

Официально АВТОВАЗ не называет производителя коробки передач, но по данным инсайдеров, LADA Vesta получила вариатор китайской марки WanLiYang. Даже несмотря на то, что дата начала продаж двухпедальной версии уже обозначена, цены тольяттинцы пока держат в секрете. Очевидно, их мы узнаем только весной.

Добавим, что ранее все те же инсайдеры сообщили, что АВТОВАЗ «примеряет» на LADA Vesta еще одну китайскую коробку передач — шестиступенчатую «механику». Узнать об этом подробнее можно здесь.