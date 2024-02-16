В Калуге возобновили производство автомобилей Citroёn

Новость о том, что калужский завод «ПСМА Рус» готовится к возобновлению производства автомобилей Peugeot и Citroёn, просочилась в СМИ еще две недели назад. Теперь же стало известно, что конвейер запустили: на него встал «китайский» C5 Aircross.

О том, что предприятие, где до всем известных событий производились легковые и коммерческие модели концерна Stellantis, вернулось к работе, сообщило агентство Reuters. По данным наших зарубежных коллег, российская компания «Автомобильные технологии» импортировала не менее 42 машинокомплектов для сборки Citroёn C5 Aircross. Их завезли из Китая, получив от Dongfeng Motor Group, которая выпускает Peugeot, Citroёn и прочие авто «Стеллантиса» для местного рынка.

По словам двух сотрудников разных российских автосалонов — тех, что на условиях анонимности согласились пообщаться с журналистами — дилеры уже ожидают поставок Citroёn C5 Aircross калужской сборки. Однако о том, когда именно автомобили появятся в продаже и под каким брендом, им пока неизвестно. Эту информацию не раскрывает и производитель.

Напомним, что в декабре 2023 года губернатор Калужской области Владислав Шапша официально подтвердил перезапуск завода, пообещав начало серийного выпуска автомобилей в 2024 году. Глава региона уточнил, что речь идет о зарубежных кроссоверах, но какая конкретно компания стала партнером предприятия, не сказал.