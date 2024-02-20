В России начнут выпускать собственные подушки безопасности

В следующем году импортозамещение автомобильных комплектующих в России должно выйти на новый уровень. Впервые в истории отечественного автопрома в стране наладят выпуск собственных подушек безопасности и некоторых других важных компонентов.

Как сообщает РИА Новости, группа «Соллерс» по программе «Автокомпоненты» получила льготный заем в размере 1,2 млрд. рублей от Фонда развития промышленности. На эти деньги ее дочерняя компания «Компоненты Системы Безопасности» организует в Ульяновске выпуск комплектующих, которые прежде в России не производились. Для этого создадут новые заводские мощности и более 200 дополнительных рабочих мест.

Ожидается, что уже в 2025 году на территории индустриального парка УАЗ наладят серийное производство подушек и ремней безопасности, рулевых колес и электронных блоков управления. Использовать локализованные компоненты смогут не только автомобильные бренды группы «Соллерс», но и все остальные заинтересованные производители легкового и коммерческого транспорта.

Общий объем инвестиций в новое производство в Ульяновске оценивается в 1,5 млрд. рублей. Часть этих денег уйдет на закупки необходимого оборудования.