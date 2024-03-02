Успехи АВТОВАЗа, сверхактивность китайцев, возвращение корейцев: итоги недели

Последняя неделя зимы отметилась огромным количеством новостей от АВТОВАЗа (хороших, заметим) и кучей запусков — отечественные дилеры открыли продажи сразу четырех новинок из разных сегментов: компактные и семиместные кроссоверы, внедорожники, минивэны. Кроме того, эксперты определили наиболее безопасные машины 2024 года и регион России с самым доступным бензином. А подробнее об этих и других важных событиях автомобильной жизни страны — в обзоре портала «АвтоВзгляд».

Пожалуй, главной вазовской новостью этой недели стало известие о том, что в Тольятти стартовало серийное производство LADA Vesta с вариатором — в продажу двухпедальная версия флагмана поступит 11 марта. Параллельно автогигант вернул на конвейер Granta с «автоматом» Jatco, но тут, увы, радоваться нечему — приобрести машины из ограниченной партии не получится: все уйдут корпоративным заказчикам. Началась и опытная сборка пассажирских LADA Largus — этот этап необходим для подготовки к старту серийного выпуска модели, намеченному на май.

Но и это еще не все. В открытой базе Роспатента появились изображения универсала Iskra. И они навели на мысль, что под индексом BJO скрывается именно такой тип кузова, а не хетчбэк, как предполагалось ранее. Кстати, накануне выяснилось, что на конвейер «Искра» встанет уже этим летом, хотя старт продаж запланирован только на 2025-й. Та же история, что и с «Ларгусом»: необходимо провести подготовительные работы и собрать еще несколько тестовых образцов. А вот «Весту» с круиз-контролем можно купить уже сейчас — по цене от 1 602 900 рублей.

0/0 Фото: Роспатент

Пара новостей «прилетела» и из Калининграда — с завода «Автотор». Во-первых, три модели BAIC — седан U5 Plus, кроссовер X35 и внедорожник BJ40 — прошли процедуру русификации. Новые машины, «говорящие» на нашем языке, уже отправились в автосалоны, а владельцам старых предлагают бесплатно перевести софт на кириллицу в сервисах официальных дилеров. Во-вторых, в марте «Автотор» освоит производство трех моделей китайской марки Forthing. Их продажи начнутся сразу — то есть в этом месяце.

В то же время на российский рынок выйдет среднеразмерный кроссовер BAIC X75 — шестая, флагманская модель бренда. Цены пока не объявлены, но стоить он будет, вероятнее всего, не меньше 3 млн. рублей. До конца месяца должен состояться и официальный старт продаж моделей нового бренда Solaris, под которым нам предложат Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio и Rio X с другими шильдиками. Прайсы тоже пока под вопросом.

Скриншот: официальный сайт АГР

Что же касается тех автомобилей, что справили рыночный дебют на уходящей неделе, то самым доступным из них является обновленный Chery Tiggo 4 Pro: его начальная цена — 1,7 млн. целковых с учетом спецпредложений. Дилеры Geely уже готовы отдавать семиместные Okavango (от 3,5 млн.), Oting (новая китайская марка) — рамные внедорожники «Паладин» (от 3,8 млн.), а GAC — минивэны M8 (второе поколение модели GN8) за 5,5-6,5 млн. «деревянных».

Тем временем американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) подвел итоги краш-тестов, проводившихся в 2023-м, и назвал самые безопасные автомобили из тех, что представлены сегодня на рынке. Больше всего наград забрал концерн Hyundai (то есть модели Hyundai, Kia и Genesis) — у «корейцев» их целых 16. Чуть меньше — а именно 13 — у Toyota и ее премиального бренда Lexus.

А пока американцы формировали «безопасный» рейтинг автомобилей, РИА Новости изучали вопрос доступности бензина в российских регионах. И судя по результатам исследования, проблема перманентного удорожания горючки меньше всего беспокоит жителей Ямало-Ненецкого автономного округа: они на среднюю месячную зарплату могут купить 2589 литров АИ-92. На втором месте оказалась Москва (2278 л), на третьем — Чукотка (2160). Труднее же всего приходится водителям в Ингушетии, Дагестане и Чечне — там месячной получки хватает лишь на 598, 647 и 660 л «девяносто второго» соответственно.