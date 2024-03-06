Седан и «внедорожный» универсал LADA Iskra перестали быть секретом

Запланированное к запуску в 2025 году семейство бюджетных моделей LADA Iskra постепенно обретает реальные черты. В конце февраля Роспатент рассекретил внешний вид универсала, а теперь мы узнали, как будут выглядеть две остальные модификации.

В открытой базе Роспатента обнаружились изображения перспективной LADA сразу в двух вариантах — базовом для модели кузове седан и флагманском исполнении кросс-универсала.

Прежде со ссылкой на внутризаводские документы АВТОВАЗа сообщалось, что в гамму Iskra войдут четырехдверка (с индексом LJO), хетчбэк (BJO) и кросс-хетчбэк (BJO Cross). Но, судя по всему, под хетчбэком имелись в виду универсалы, которые ранее не упоминались.

0/0

В настоящее время ездовые прототипы LADA Iskra активно участвуют в дорожных испытаниях — как на закрытых полигонах, так и на дорогах общего пользования: закамуфлированные машины неоднократно встречались на дорогах Тольятти.

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов пообещал, что официальная премьера новинки состоится до конца 2024 года, а серийное производство и старт продаж начнутся в 2025 году. Первое время «Искра» будет предлагаться параллельно с «Грантой», а потом последнюю отправят на свалку истории.