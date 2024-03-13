«Москвич» может начать выпуск еще одной китайской марки

Завод «Москвич», надеясь поправить свои финансовые показатели, никого из главных интересантов проекта пока не радующие, намерен увеличить объемы производства. Сделать это планируется за счет выпуск автомобилей еще одной китайской марки.

Напомним, что в 2022 году автомобильный завод Renault в Москве переименовали в «Москвич» и под возрожденным брендом быстренько оранизовали выпуск «отечественных» машин, которые представляют собой модели китайской марки JAC Motors с новым шильдиком. На сегодняшний день московское предприятие собирает кроссовер «Москвич 3», его электрическую версию «Москвич 3е» и седан «Москвич 6», но объема производства недостаточны для финансовых успехов компании.

И для поправки дел, как сообщает РБК, в 2024 году «Москвич» начнет поиск нового партнера, чтобы локализовать его модели на столичной производственной площадке. «Вопрос находится на стадии переговоров. Они ведутся с несколькими компаниями, некоторые из них еще не присутствуют на российском рынке», — приводит издание слова своего источника. Сам же завод и его владельцы отказались комментировать слухи.

Между тем, мощности АО МАЗ «Москвич» рассчитаны на выпуск 180 000 авто в год, а его планы на 2024-ый подразумевают сборку только 22 000. При этом генеральный директор КамАЗ (выступает тут в роли технологического партнера) Сергей Когогин не так давно заявил, что компания выйдет на безубыточность при выпуске не менее чем 40 000 транспортных средств ежегодно. В 2025-ом загрузить предприятие должен новый электромобиль «Атом», что в сочетании с выпуском других моделей и должно обеспечить необходимые объемы производства.