«Москвич» может начать выпуск еще одной китайской марки

Напомним, что в 2022 году автомобильный завод Renault в Москве переименовали в «Москвич» и под возрожденным брендом быстренько оранизовали выпуск «отечественных» машин, которые представляют собой модели китайской марки JAC Motors с новым шильдиком. На сегодняшний день московское предприятие собирает кроссовер «Москвич 3», его электрическую версию «Москвич 3е» и седан «Москвич 6», но объема производства недостаточны для финансовых успехов компании.
И для поправки дел, как сообщает РБК, в 2024 году «Москвич» начнет поиск нового партнера, чтобы локализовать его модели на столичной производственной площадке. «Вопрос находится на стадии переговоров. Они ведутся с несколькими компаниями, некоторые из них еще не присутствуют на российском рынке», — приводит издание слова своего источника. Сам же завод и его владельцы отказались комментировать слухи.
Между тем, мощности АО МАЗ «Москвич» рассчитаны на выпуск 180 000 авто в год, а его планы на 2024-ый подразумевают сборку только 22 000. При этом генеральный директор КамАЗ (выступает тут в роли технологического партнера) Сергей Когогин не так давно заявил, что компания выйдет на безубыточность при выпуске не менее чем 40 000 транспортных средств ежегодно. В 2025-ом загрузить предприятие должен новый электромобиль «Атом», что в сочетании с выпуском других моделей и должно обеспечить необходимые объемы производства.