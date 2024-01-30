Бывший завод Nissan начал выпускать машины под новым отечественным брендом

Фото: Автозавод Санкт-Петербург
«Автозавод Санкт-Петербург» — предприятие, где раньше собирали автомобили Nissan — объявил о запуске собственного бренда XCITE. Первая партия из нескольких тысяч машин уже выпущена — старт продаж запланирован на весну 2024 года.
Кристина Извекова

Никаких подробностей о моделях представители новой отечественной марки XCITE не раскрывают — говорят лишь, что их производство будет запущено «в тесном сотрудничестве с международными партнерами». Кроме того, сказано, что бренд предложит продукцию, учитывающую «ценности российского потребителя, его стиль жизни и условия эксплуатации в России». А это дает надежду на реально доступные автомобили.

Название марки «Иксайт» образовано от английского глагола to excite, то есть «волновать» или «будоражить». А в качестве слогана петербургский автозавод выбрал фразу «Выигрывай в самом важном». Фирменными цветами бренда станут желтый и зеленый: они, по словам представителей компании, раскрывают основной посыл — «вдохновение и наполненность жизненной энергией, радость от движения и общения».

Как уже было сказано, первые автомобили XCITE поступят в продажу весной. Пока же предприятие формирует складской запас, ведет переговоры с дилерскими центрами и набирает команду. Все подробности о машинах и ценах, очевидно, рассекретят ближе к запуску.

Напомним, что после ухода Nissan из России «Автозавод Санкт-Петербург» входит в структуру АВТОВАЗа.

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30 января 2024
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