Бывший завод Nissan начал выпускать машины под новым отечественным брендом

Никаких подробностей о моделях представители новой отечественной марки XCITE не раскрывают — говорят лишь, что их производство будет запущено «в тесном сотрудничестве с международными партнерами». Кроме того, сказано, что бренд предложит продукцию, учитывающую «ценности российского потребителя, его стиль жизни и условия эксплуатации в России». А это дает надежду на реально доступные автомобили.

Название марки «Иксайт» образовано от английского глагола to excite, то есть «волновать» или «будоражить». А в качестве слогана петербургский автозавод выбрал фразу «Выигрывай в самом важном». Фирменными цветами бренда станут желтый и зеленый: они, по словам представителей компании, раскрывают основной посыл — «вдохновение и наполненность жизненной энергией, радость от движения и общения».

Как уже было сказано, первые автомобили XCITE поступят в продажу весной. Пока же предприятие формирует складской запас, ведет переговоры с дилерскими центрами и набирает команду. Все подробности о машинах и ценах, очевидно, рассекретят ближе к запуску.

Напомним, что после ухода Nissan из России «Автозавод Санкт-Петербург» входит в структуру АВТОВАЗа.