АВТОВАЗ вернул LADA Granta подушки безопасности

Как сообщает РИА «Новости», с конвейера АВТОВАЗа оснащенные айрбэгами «Гранты» стали сходить с 1 марта 2024 года. Подушки безопасности водителя и переднего пассажира вернулись в те комплектации, что предусматривают эту опцию. Более крупная и дорогая LADA Vesta, напомним, обзавелась подушками еще месяц назад.

Напомним, что сегодня «Гранта» предлагается покупателям в трех модификациях — седан, лифтбэк и «внедорожный» универсал Cross. Самый доступный вариант — четырехдверка. Ее можно приобрести по цене от 699 900 рублей за версию с 90-сильным мотором и от 989 900 за модификацию с двигателем на 106 сил. Что касается модели с айрбэгами, то подушки безопасности предусмотрены, начиная с комплектации Classic ценой от 799 900 рублей.