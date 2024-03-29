Коробка в «Паркинге», но машина едет: Kia выявила массовый дефект трансмиссий

Южнокорейский автопроизводитель объявил масштабную отзывную кампанию, связанную с довольно опасной заводской недоработкой. Дефект коробок передач выявили на кроссоверах Telluride, сходивших с конвейера на протяжении последних трех лет.

Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) анонсировало отзывную кампанию, под действие которой попали 427 407 экземпляров Kia Telluride. Большая часть потенциально бракованных кроссоверов выпущена в период с 2020 по 2023 год. Хотя в сервис пригласят и владельцев совсем свеженьких автомобилей, собранных в 2024-м.

Всему виной — проблемы с коробкой передач. А они, в свою очередь, возникли из-за стороннего поставщика компонентов, который передавал производителю некачественные детали. В лучшем случае водителю всего-навсего докучают шумы и вибрации. В худшем — «Паркинг» не удерживает автомобиль в статичном положении, а задняя передача отказывается выполнять свои обязанности.

В Kia подчеркнули, что о каких-либо травмах людей из-за технических проблем с Telluride не зафиксировано, но все равно до визита в сервис владельцам машин стоит проявлять осторожность.

В России Kia Telluride официально никогда не продавался, однако в нашу страну могли поставлять эти кроссоверы по схемам «серого» импорта. А поскольку поддержка производителя на такие машины не распространяется, их владельцам необходимо самостоятельно отслеживать сервисные кампании и принимать соответствующие меры.