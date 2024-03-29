Новый российский бренд Xcite будет выпускать не менее 25 000 машин в год

Автопром Санкт-Петербурга собираются не просто возродить, но и сделать его максимально «импортозамещенным». Именно такую цель ставит перед бывшими заводами Nissan и Toyota губернатор Северной столицы Александр Беглов.

— Мы рассчитываем, что бывшие завод компании Nissan и бывший завод компании Toyota в Шушарах сразу пойдут по пути максимальной локализации. Нам важно не просто наладить новое производство, а сразу держать курс на внедрение отечественных технологий с привлечением петербургских и российских конструкторов и поставщиков, — заявил питерский градоначальник в эфире программы «Новый взгляд» на телеканале «78».

Напомним, из двух предприятий к работе вернулся пока только «Автозавод Санкт-Петербург» (ранее принадлежал Nissan), который начал выпускать кроссовер Xcite X-Cross 7 — Chery Tiggo 7 Pro с новым логотипом. В 2024 году, по словам местных властей, эта площадка соберет не менее 25 000 машин.

Что же до бывшего завода Toyota, то он все еще находится в простое, и чем его займут, непонятно. Хотя ранее ходили слухи, что там наладят выпуск новых «бюджетных» моделей российского бренда Aurus.