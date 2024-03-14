Стало известно, сколько кроссоверов Xcite X-Cross 7 выпустят в 2024 году

На днях «Автозавод Санкт-Петербург» представил первую модель новой марки Xcite — кроссовер X-Cross 7, копию Chery Tiggo 7 Pro, отличающуюся от «исходника» только логотипом. И у отечественного бренда весьма амбициозные планы.

Генеральный директор нового предприятия Иван Миронов заявил ТАСС, что старт продаж Xcite X-Cross 7 запланирован на конец апреля — начало мая 2024 года. На презентации никаких ориентиров по цене не назвали, но можно предположить, что прайс будет на уровне Chery Tiggo 7 Pro, который на российском рынке стоит от 2 165 000 рублей с учетом маркетинговых акций.

— Все считали, что потеряли автопром в нашем городе. Ничего подобного. Полгода назад был налажен и перезапущен конвейер петербургского автозавода. В этом году здесь планируется выпустить до 25 тысяч таких машин. При этом мощности предприятия позволяют производить даже больше, — приводит администрация Санкт-Петербурга слова губернатора Северной столицы Александра Беглова.

С учетом того, что стоимость Xcite X-Cross 7 не объявлена, говорить даже о предполагаемых объемах продаж новой модели сложно. Заявленная цифра в 25 тысяч машин — это половина от продаж Chery Tiggo 7 Pro на российском рынке в 2023 году, когда китайская марка реализовала 52 635 кроссоверов.