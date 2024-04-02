«Внедорожный» универсал LADA Granta вернулся на конвейер

Перебои с поставкой комплектующих вынудили АВТОВАЗ временно приостановить производство «внедорожной» версии универсала LADA Granta, но проблемы позади. Сообщество Avtograd News в соцсети «VK» заверяет, что флагманская версия «бюджетника» вернулась на конвейер — завод постепенно наращивает объемы производства Granta Cross с тем, чтобы в течение месяца выпустить как минимум тысячу машин в комплектации Quest, не считая более простых исполнений.

Напомним, LADA Granta Cross осталась единственным универсалом в гамме модели. Кроме него, доступны седан и лифтбэк — для всех АВТОВАЗ предлагает безальтернативный бензиновый 1,6-литровый двигатель, а единственная возможность выбора заключается в варианте мощности: 90 л.с. или 106 л.с. «Внедорожный» универсал Cross стоит от 945 900 рублей за 90-сильный вариант и от 1 073 900 рублей за версию с более мощным агрегатом.