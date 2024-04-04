Renault показал новое поколение кроссовера Captur

Времена, когда мировые автопроизводители создавали модели своих машин специально для нашей страны, прошли. Канул в Лету и кроссовер Renault Kaptur, разработанный российским подразделением французской компании, но европейский Captur живет — и уже в новом поколении.

Модель может появиться и в России

Свежий SUV получил полностью переработанный дизайн, выполненный в стилистике современных «паркетников» марки, равно как и салон, отсылающий к флагманам бренда. Отличительной чертой интерьера стал вертикальный тачскрин фирменной мультимедийки OpenR Link, которая впервые в классе построена на базе операционной системы Android Automotive 12 и имеет онлайн-приложения Google.

Для нового Captur заявлен широкий перечень электронных ассистентов водителя, включая «полуавтопилот» уровня Level 2. В зависимости от рынков сбыта, автомобиль будет доступен с пятью вариантами двигателей, включая полностью гибридный E-Tech мощностью 145 л.с.

Фото производителя.

Для большего удовольствия от вождения и более динамичной езды производитель переработал ходовую часть и перекалибровал гидроусилитель руля. В зависимости от версии авто, потребителю тоже доступна система Extended Grip, оптимизирующая тягу и позволяющая более уверенно двигаться по сложному покрытию — полного привода не предусмотрено.

Новый Renault Captur, который собирают на заводе в испанском Вальядолиде, будет доступен в Европе с апреля 2024 года. Не исключено, что модель появится и на российском рынке по схеме параллельного импорта, если его у нас полностью не задушат.