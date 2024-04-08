АВТОВАЗ поставил новую LADA Iskra на конвейер

Российский автогигант активно готовится к серийному производству новой бюджетной модели. Автомобили семейства LADA Iskra уже перенесли со стапелей на конвейер.

Официальная премьера семейства «Искра» состоится на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в Северной столице с 5 по 8 июня. Серийное производство и старт продаж новинки начнутся в 2025 году. Но уже в 2024-м модель появилась на конвейере завода.

По информации портала «Лада.Онлайн», АВТОВАЗ готовится к полноценному производству товарных образцов модели и проверяет готовность заводского конвейера к запуску на нем Iskra. Все существующие на сегодняшний день экземпляры собирались стапельным способом на мощностях научно-технического центра АВТОВАЗа.

Напомним, в семейство «Искра» войдут седан, универсал и его «внедорожная» версия Cross. Ездовые прототипы новинок уже тестируются как на закрытых полигонах, так и на дорогах общего пользования. Первое время Iskra будет предлагаться параллельно с LADA Granta, а потом последнюю снимут с производства.