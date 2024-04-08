541

АВТОВАЗ поставил новую LADA Iskra на конвейер

Но пока исключительно в рамках тестовой сборки

Российский автогигант активно готовится к серийному производству новой бюджетной модели. Автомобили семейства LADA Iskra уже перенесли со стапелей на конвейер.

Поделиться
Автор
Максим Орлов

Изображение АВТОВАЗ поставил новую LADA Iskra на конвейер

Официальная премьера семейства «Искра» состоится на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в Северной столице с 5 по 8 июня. Серийное производство и старт продаж новинки начнутся в 2025 году. Но уже в 2024-м модель появилась на конвейере завода.

По информации портала «Лада.Онлайн», АВТОВАЗ готовится к полноценному производству товарных образцов модели и проверяет готовность заводского конвейера к запуску на нем Iskra. Все существующие на сегодняшний день экземпляры собирались стапельным способом на мощностях научно-технического центра АВТОВАЗа.

Напомним, в семейство «Искра» войдут седан, универсал и его «внедорожная» версия Cross. Ездовые прототипы новинок уже тестируются как на закрытых полигонах, так и на дорогах общего пользования. Первое время Iskra будет предлагаться параллельно с LADA Granta, а потом последнюю снимут с производства.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги