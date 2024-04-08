АВТОВАЗ возобновил производство LADA Granta с «автоматом»

Слухи о том, что АВТОВАЗ намерен выпустить партию LADA Granta с автоматической коробкой передач, ходили давно, теперь же автопроизводитель подтвердил это официально. Тираж, ограниченный 5 тысячами экземпляров, соберут в течение 2024 года.
Несколько сотен машин передадут социальным службам для обеспечения транспортом людей с ограниченными возможностями — автомобили дополнительно оснастят специальными устройствами для управления водителями с инвалидностью. Остальные, как предполагается, пойдут в свободную продажу.
Напомним, ранее появилась информация, что LADA Granta получит автоматическую коробку передач Jatco — из складских запасов. Трансмиссия, как и прежде, будет сочетаться с 98-сильным бензиновым 1,6-литровым двигателем ВАЗ 21126. Стоимость новой модификации и сроки старта ее продаж пока не названы.