АВТОВАЗ возобновил производство LADA Granta с «автоматом»

Российский автогигант начал выпуск еще одной модели с автоматизированной трансмиссией. К LADA Vesta с вариатором в «двухпедальную» линейку добавили Granta с классическим «автоматом», которую соберут ограниченным тиражом.

Слухи о том, что АВТОВАЗ намерен выпустить партию LADA Granta с автоматической коробкой передач, ходили давно, теперь же автопроизводитель подтвердил это официально. Тираж, ограниченный 5 тысячами экземпляров, соберут в течение 2024 года.

Несколько сотен машин передадут социальным службам для обеспечения транспортом людей с ограниченными возможностями — автомобили дополнительно оснастят специальными устройствами для управления водителями с инвалидностью. Остальные, как предполагается, пойдут в свободную продажу.

Напомним, ранее появилась информация, что LADA Granta получит автоматическую коробку передач Jatco — из складских запасов. Трансмиссия, как и прежде, будет сочетаться с 98-сильным бензиновым 1,6-литровым двигателем ВАЗ 21126. Стоимость новой модификации и сроки старта ее продаж пока не названы.