Россияне бросились скупать кроссоверы «Москвич 3»

Возрожденный отечественный бренд сумел спровоцировать бум на свои автомобили. Точнее, на одну конкретную модель: кроссоверы «Москвич 3» начали пользоваться очень высоким спросом после корректировки цен в сторону их существенного снижения.

До конца марта кроссовер «Москвич 3» и лифтбэк «Москвич 6», выпущенные в 2023 году, доступны у официальных дилеров с крупными скидками. Как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, первый в комплектациях «Стандарт» и «Стандарт плюс» подешевел на 630 000 рублей, в версии «Комфорт» — на 712 000. В итоге за SUV нужно отдать от 1 590 000 целковых. Что же касается «шестерки», то она опустилась в цене на 490 000 — до 2 136 000 рублей.

Результат не заставил себя ждать: как выяснили наши коллеги из Autonews, покупатели бросились в дилерские центры, и автосалоны уже распродали почти все акционные кроссоверы «Москвич 3». Любопытно при этом, что лифтбэк «Москвич 6» пользуется меньшим спросом. По словам продавцов, эти машины имеются в шоу-румах в «необходимых количествах».

Добавим, что электрический кроссовер «Москвич 3e» под акцию не попал: он как стоил 3 950 000 рублей, так и стоит.

Напомним, ранее стало известно, что в 2024 году модельная линейка российской марки должна пополниться кроссовером «Москвич 5» — автомобили, припаркованные на стоянке столичного автозавода, уже попадались в объективы камер случайных прохожих. Но официальной презентации новинки пока не было. Как не раскрывал производитель и подробности об этой машине.