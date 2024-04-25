Выпуск автомобилей в России вырос почти вдвое

Отечественная автомобильная промышленность в 2024 году демонстрирует существенный рост. Правда, пока только в процентом отношении к прошлому году, а не в абсолютных цифрах.

Как сообщает агентство «Прайм», в первом квартале текущего года производство легковых автомобилей выросло на 81,3%. За январь-март с конвейеров сошла 161 тысяча легковушек. Выпуск грузовиков вырос на 29,5% (43,4 тысячи штук), автобусов массой до 5 тонн — на 19,3% (4,6 тысячи штук), а более 5 тонн — на 35,1% (3,8 тысячи штук).

Напомним, по данным Комитета автопроизводителей АЕБ, общие продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в первом квартале 2024 года выросли 86% и составили 249 118 штук без учета альтернативных каналов поставок и около 332 898 штук, если принимать во внимание поставленные по параллельному импорту машины.