Mercedes-Benz показал «заряженный» кабриолет CLE

К старту летнего сезона немецкий премиальный бренд представил актуальную новинку. В гамме Mercedes-Benz появился спортивный кабриолет AMG CLE 53 4Matic+, который вполне можно ждать и в России — по каналам параллельного импорта.

Визуально отличить новую версию от менее мощных модификаций можно по фирменной AMG-решетке радиатора с вертикальными перемычками, новому аэродинамическому обвесу и колесам иного дизайна. В салоне появились спортивные кресла с красными ремнями безопасности, AMG-руль и особая графика цифровой панели приборов и мультимедиа.

Новинка располагает гибридной силовой установкой на базе 3,0-литровой рядной «шестерки» с турбокомпрессором и электрическим нагнетателем. Двигатель развивает мощность 449 л. с. и крутящий момент 560 Н·м, который можно нажатием кнопки повысить до 600 Н·м — но только на 12 секунд. В 9-ступенчатый «автомат» AMG Speedshift TCT 9G встроен 48-вольтовый стартер-генератор — кроме рекуперации он кратковременно добавляет двигателю еще 23 л. с. и 205 Н·м.

Фото: Mercedes-Benz

Кабриолет уже в базовом варианте имеет полный привод с возможностью передачи крутящего момента целиком на заднюю ось, а также оснащается полноуправляемым шасси — задние колеса могут поворачиваются в противоположную или в ту же сторону, что и передние, в зависимости от скорости. Из прочих особенностей — адаптивные амортизаторы, а также возможность настраивать параметры силового агрегата, рулевого управления и подвески в зависимости от режимов движения.

Остается лишь добавить, что европейские продажи кабриолета Mercedes-AMG CLE 53 4Matic+ начнутся в ближайшее время, но точная дата и цены пока не называются.