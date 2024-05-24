Бывший завод Mercedes-Benz в Подмосковье начал собирать кроссоверы Exeed

Завод в Подмосковье, «замороженный» в 2022 году из-за санкций и ухода с российского рынка Mercedes-Benz, близок к перезапуску. Но пока возобновлять серийное производство автомобилей в Есипово не торопятся — собранные в Солнечногорском районе «китайцы» выходят дороже машин, импортированных из КНР.

По информации telegram-канала «Русский автомобиль», компания «Автодом», которая приобрела все российские активы немецкого бренда, уже получила Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на Exeed TXL и VX местной сборки. Сообщается, что предприятие выпустило 130 кроссоверов VX, но до конца года с конвейера сойдет не более 2000 автомобилей (с учетом еще и TXL). Почему так мало? Инсайдеры утверждают, что локализованные SUV в полтора раза дороже тех, что завозят из Китая. А при таких раскладах смысла в их производстве нет.

При этом уровень локализации моделей, отмечает «Русский автомобиль», невысок — «на уровне ковриков и аккумуляторов». Хотя команда, решающая вопросы производства автомобилей Exeed в России, в «Чери Автомобили Рус» уже создана. Все дело в жестких требованиях китайской стороны — не одобряются даже некоторые технические жидкости российских изготовителей.

В настоящее время «Автодом» ведет переговоры с Chery — об уменьшении стоимости собираемых в России машин. Ведь только в таком случае проект будет хоть как-то экономически оправдан.