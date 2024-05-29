В модельный ряд Sollers войдет минивэн

Компания «Соллерс» намерена расширить гамму моделей, представленных под одноименным брендом. К коммерческим автомобилям и пикапу добавится минивэн. И это любопытно, поскольку новинка станет фактически единственной выпускаемой в России машиной с таким типом кузова, если не считать «газовские» микроавтобусы.

О том, что Sollers намерен вывести на отечественный рынок минивэн, сообщает ТАСС, но никаких подробностей агентство не приводит. Учитывая, что сейчас под российской маркой выпускаются автомобили JAC с иными шильдиками, можно с уверенностью предположить, что и новинка будет представлять собой чуть перелицованного «китайца». Тем более что в гамме JAC сегодня есть несколько минивэнов — в линейке Refine.

Кстати говоря, в «Соллерсе» обещают не только запустить новую модель, но и расширить гамму модификаций пикапа ST6 — локализованной во Владивостоке (на бывшем совместном предприятии с Mazda) версии JAC T6. Если точнее, то этот «грузовичок» должен обзавестись автоматической коробкой передач. Сейчас, напомним, он оснащается бензиновым и дизельным моторами, но исключительно в связке с 6-ступенчатой «механикой».