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Власти поддержали лоббируемое АВТОВАЗом увеличение утильсбора

Чиновники не видят ничего страшного в резком росте цен на новые авто

Очередной цикл резкого подорожания автомобилей в России не за горами. Министерство экономического развития России не просто поддержало рост ставок утилизационного сбора, а выступило за их существенное увеличение.

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Автор
Максим Орлов

Изображение Власти поддержали лоббируемое АВТОВАЗом увеличение утильсбора

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя главы Минэко Максима Колесникова, доходы от утильсбора являются основным источником финансирования для российской автомобильной индустрии — только за прошлый год это принесло российскому бюджету полтриллиона рублей.

Кроме того, за счет заградительных ставок правительство планирует поддерживать отечественного автопроизводителя в борьбе с конкурентами. Из которых в нашей стране — только китайские автостроители.

— Мы, как ведомство, поддерживаем корректировку утильсбора. Мы понимаем, что утильсбор надо корректировать, надо корректировать его существенно, и мы это полностью поддерживаем. Уже проработана линейка корректировок самих ставок и самого подхода. Есть определенные расчеты — они сделаны нами с Минпромторгом, Минфином, — заявил г-н Колесников на парламентских слушаниях по проблемам автопрома, прошедших в Совете Федерации, подчеркнув, что все предложения уже изучаются Правительством РФ.

Напомним, ранее глава АВТОВАЗа Максим Соколов неоднократно настаивал на необходимости увеличения ставки утильсбора. Руководитель тольяттинского автогиганта считает, что в текущем году они должны для ТС с двигателем от одного до двух литров вырасти вдвое — до 556 100 руб.; на электромобили — сразу в 33 раза, до 1,1 млн. руб.; на грузовики — в 1,7 раза, до 818 550 рублей. В итоге и без того безбожные прайсы на все продаваемые в стране машины, включая LADA, вырастут еще больше.

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