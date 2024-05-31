Власти поддержали лоббируемое АВТОВАЗом увеличение утильсбора

Очередной цикл резкого подорожания автомобилей в России не за горами. Министерство экономического развития России не просто поддержало рост ставок утилизационного сбора, а выступило за их существенное увеличение.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя главы Минэко Максима Колесникова, доходы от утильсбора являются основным источником финансирования для российской автомобильной индустрии — только за прошлый год это принесло российскому бюджету полтриллиона рублей.

Кроме того, за счет заградительных ставок правительство планирует поддерживать отечественного автопроизводителя в борьбе с конкурентами. Из которых в нашей стране — только китайские автостроители.

— Мы, как ведомство, поддерживаем корректировку утильсбора. Мы понимаем, что утильсбор надо корректировать, надо корректировать его существенно, и мы это полностью поддерживаем. Уже проработана линейка корректировок самих ставок и самого подхода. Есть определенные расчеты — они сделаны нами с Минпромторгом, Минфином, — заявил г-н Колесников на парламентских слушаниях по проблемам автопрома, прошедших в Совете Федерации, подчеркнув, что все предложения уже изучаются Правительством РФ.

Напомним, ранее глава АВТОВАЗа Максим Соколов неоднократно настаивал на необходимости увеличения ставки утильсбора. Руководитель тольяттинского автогиганта считает, что в текущем году они должны для ТС с двигателем от одного до двух литров вырасти вдвое — до 556 100 руб.; на электромобили — сразу в 33 раза, до 1,1 млн. руб.; на грузовики — в 1,7 раза, до 818 550 рублей. В итоге и без того безбожные прайсы на все продаваемые в стране машины, включая LADA, вырастут еще больше.