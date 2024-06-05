АВТОВАЗ презентовал новую LADA Iskra

Бюджетное семейство, которое включит в себя седан, универсал и «внедорожный» универсал повышенной проходимости Cross, дебютировало в базовом варианте — т.е. АВТОВАЗ показал только четырехдверку, а два других кузова пока не рассекречены. Автомобиль получил переосмысленный вариант фирменного X-образного дизайна, который используется на современных моделях LADA. Салон также представляет собой нечто среднее по оформлению между уже выпускающимися Granta и Vesta.

Судя по снимкам, машина обзаведется аналоговой панелью приборов и мультимедиа с горизонтальным тачскрином, расположенным на центральной консоли, мультифункциональным рулем, четырьмя электростеклоподъемниками, круиз-контролем и минимум двумя фронтальными подушками безопасности.

В основу «Искры» легла платформа CMF-B альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, которую доработали с учетом импортозамещения и отказа от иностранных агрегатов и комплектующих. Заявлено, что было заменено свыше 400 деталей.

Модель предложат в трех версиях — с 90-сильным 1,6-литровым бензиновым мотором и 5-ступенчатой механической коробкой передач, а также более мощным 106-сильным вариантом двигателя в связке с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором. Детальная информация о машине будет раскрыта ближе к выходу LADA Iskra на рынок, намеченному на начало следующего года.

Объм инвестиций в проект АВТОВАЗ оценивает в 23 млрд руб. В настоящее время предсерийные образцы «Искры» проходят цикл финальных испытаний и калибровок, а завод готовится к старту массового производства новой модели.