АВТОВАЗ начал выпуск LADA Vesta с ESP

Российский автогигант готовится к расширению оснащения своей флагманской модели. В Тольятти выпустили тестовые LADA Vesta с многочисленными опциями, которые в настоящее время недоступны для товарных машин.

По информации сообщества Avtograd News в соцсети «ВКонтакте», который располагает инсайдерской информацией с автозавода, с конвейера сошли десять машин в разных кузовах: базовый седан и универсал SW, а также их «внедорожные» версии Cross — с богатым оснащением. Автомобили получили систему стабилизации ESP, противотуманные фары, круиз-контроль, систему мониторинга слепых зон, камеру заднего вида и задние же парктроники. Кроме того, вернулись «теплые опции» — обогревы передних и задних сидений (последние получили центральный подлокотник), рулевого колеса, форсунок стеклоомывателя и лобового стекла.

Кроме того, эти «Весты» отличаются технически — новой связкой двигателя и коробки передач. Тестовые экземпляры получили 122-сильный бензиновый мотор 1.8 Evo с 6-ступенчатой механической коробкой передач «от восточного партнера. Напомним, в настоящее время этот движок уже предложен для флагмана, но только в сочетании с китайским вариатором WLY CVT18.

Сроки начала продаж LADA Vesta с мощным мотором и новой «механикой», а также расширенным набором опций пока не называются.