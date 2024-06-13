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«Группа ГАЗ» отмечает день рождения главы концерна Вадима Сорокина

Российскому предпринимателю исполнилось 68 лет

13 июня отмечает свой день рождения Вадим Сорокин — президент и генеральный директор «Группы ГАЗ». Под началом российского инженера и предпринимателя один из крупнейших отечественных автопроизводителей вышел на принципиально новый уровень, регулярно проводя громкие автопремьеры во всех сегментах рынка, где представлена компания.

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Автор
Максим Орлов

Изображение «Группа ГАЗ» отмечает день рождения главы концерна Вадима Сорокина

Вадим Сорокин приступил к работе в «Группе ГАЗ» в 2008 году в должности первого заместителя председателя правления компании, а в 2009-м возглавил дивизион «Легкие коммерческие и легковые автомобили». Под началом топ-менеджера активно расширялась модельная линейка. Легендарная «ГАЗель», которая фактически спасла и завод, и всю страну в непростой ситуации 90-х годов, получила новые модификации, развивалось семейство моделей «Соболь» и «Валдай», появились обновленные «ГАЗель-Бизнес» и «Соболь-Бизнес», а затем и их следующее поколение «Next» и модернизированный вариант NN.

31 декабря 2013 года Вадим Николаевич был назначен президентом и генеральным директором «Группы ГАЗ», и тогда лучшие практики одного дивизиона внедрили во все предприятия концерна. Появились новые продукты, стали расширяться как география продаж, так и ряд экспортных версий. Причем компания выводила на рынок новинки и добавляла в существующие машины дополнительные опции и оборудование даже в условиях санкционного давления.

В наши дни «Группы ГАЗ» известна не только своими «ГАЗелями», но и электробусами и автобусами ПАЗ, КАВЗ, ЛиАЗ и ГолАЗ, которые трудятся во всех городах России и ежедневно перевозят сотни тысяч пассажиров. А до конца 2024 года концерн вернется и в сегмент легковых автомобилей, возродив легендарный бренд «Волга». В семейство новых моделей марки Volga, появление которой стало возможно благодаря работе коллектива под началом Вадима Сорокина, войдут классический седан и популярные нынче кроссоверы.

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