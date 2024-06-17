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Дилерский холдинг «Рольф» наладит производство машин под собственным брендом

Выпускать будут не только автомобили, но и запчасти с аксессуарами

Один из крупнейших в России автомобильных дилеров планирует развиваться в новом направлении — автомобилестроении. Компания «Рольф» намерена наладить производство машин под собственной маркой, и к поиску партнеров она уже приступила. Об этом заявил новый генеральный директор холдинга Умар Кремлев.

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Автор
Максим Орлов

Изображение Дилерский холдинг «Рольф» наладит производство машин под собственным брендом

По словам главы Международной ассоциации бокса, который возглавил «Рольф», компания намерена создать свой бренд, «чтобы вкладывать, а не зарабатывать деньги». Ожидается, что в Московской области организуют новую производственную площадку: в Серпухове, где объединились города Пущино, Протвино и, собственно, Серпухов, появится экономическая зона — там и планируют наладить выпуск продукции. Глава «Рольфа» подчеркнул, что при желании «в России все можно производить самостоятельно».

— Хочется зайти в соседние страны, работать по разным направлениям: производить запчасти, шины, создать свой автомобиль. Мы будем новое производство строить и уже в Китае проводили переговоры с потенциальными партнерами. Уже есть планы, есть договоренности, — заявил Умар Кремлев в интервью «Коммерсанту».

Как отметил топ-менеджер, создавать новый завод дешевле, чем переформатировать под другие задачи уже имеющиеся площадки. Но вот о сроках начала выпуска автомобилей, автозапчастей и аксессуаров под собственным брендом Умар Кремлев ничего не сказал.

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