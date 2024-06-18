Volvo прощается с седаном S60 ради электрического кроссовера

В последние досанкционные годы седан Volvo S60 не пользовался в России особым спросом — куда лучше у нас продавались кроссоверы шведского бренда. Тем не менее, истинные поклонники марки наверняка огорчатся, узнав, что на четырехдверке решили поставить крест. И все — ради электрокроссовера EX90.

Производить четырехдверку теперь будут только в Китае

История модели Volvo S60, которая выпускается с 2000 года, завершится спустя почти четверть века. Представители шведского концерна уже подтвердили, что предприятие в Южной Каролине (США) до конца июня прекратит выпуск седана. Освободившиеся производственные мощности займет более дорогой флагманский кроссовер «на батарейках» — EX90.

Несмотря на стабильный спрос на S60 (а за границей он продавался куда активнее, чем в России), новый EX90 должен стать более прибыльным для компании и более востребованным у аудитории, поэтому и приоритеты расставили соответствующим образом. Однако полностью со сцены седан не уйдет: в Китае выпуск Volvo S60 продолжится — и не только для внутреннего рынка, но и для экспорта в Австралию.

О преемнике четырехдверки не сообщается, так что единственным глобальным седаном шведского бренда останется флагманский Volvo S90.