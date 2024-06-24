Новый российский бренд Xcite тестирует вторую модель

«Автозавод Санкт-Петербург», который прежде выпускал автомобили Nissan, а сейчас занялся сборкой машин под собственной маркой Xcite, готовится к расширению модельной линейки. На дорогах заметили прототипы второго кроссовера отечественного бренда.

По информации сообщества Avtograd News в соцсети «ВКонтакте», которое располагает инсайдерской информацией с автозавода LADA, АВТОВАЗ уже приступил к дорожным испытаниям второй модели, что подтверждается фотографиями машины с заклеенными шильдиками, замеченной на улице. Наиболее вероятно, что это — и есть тот самый «более крупный» кроссовер с полным приводом, анонсированный представителями Xcite на прошлой неделе. Ожидается, что новинка получит имя Xcite X-Cross 8.

Напомним, сегодня на российском рынке доступен только Xcite X-Cross 7. Кроссовер имеет 147-сильный 1,5-литровый турбомотор, который сочетается с вариатором и системой переднего привода. SUV предложен в двух комплектациях по цене от 2 499 000 рублей за базовую версию. Премьера второго автомобиля Xcite должна состояться в сентябре 2024 года.