АВТОВАЗ вывел на дорожные испытания универсал LADA Iskra

В июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоялась премьера седана LADA Iskra, который станет родоначальником целого семейства. Вторым же автомобилем в этой перспективной линейке должен стать универсал.

О том, что новинку в пятидверном кузове вывели на дорожные испытания, сообщил Telegram-канал «Автопоток», опубликовав «шпионские» фотографии машины. Закамуфлированные универсалы обкатывают в Тольятти близ завода, где и наладят производство модели.

Никакой официальной информации о пятидверной «Искре» пока нет. Но, как ожидается, отличаться от седана новинка будет только типом кузова — технически версии окажутся унифицированы.

Напомним, LADA Iskra предложат в трех версиях — с 90-сильным 8-клапанным 1,6-литровым бензиновым мотором и 5-ступенчатой механической коробкой передач, а также с более мощным 16-клапанным 106-сильным вариантом двигателя в связке с 6-ступенчатой МКП или вариатором. Подробности о модели раскроют ближе к старту продаж, запланированному на начало 2025 года.