АВТОВАЗ и Haval опровергли слухи о том, что LADA получит турбомотор от Jolion

Накануне прошла новость о том, что АВТОВАЗ ведет переговоры с компанией Haval — о возможности поставок турбомоторов, выпускающихся на заводе китайской марки под Тулой, для LADA. Однако, как выяснилось, эта информация не соответствует действительности: ее опровергла и одна, и другая сторона.

Telegram-канал «Русский автомобиль» сообщил, ссылаясь на инсайдеров, что АВТОВАЗ якобы обсуждает возможность закупки агрегатов у китайской марки Haval. А именно — 1,5-литровых бензиновых турбодвигателей от Jolion для перспективного кроссовера, созданного на базе LADA Vesta. Но представители отечественного автогиганта эти слухи опровергли, подчеркнув, что моторы «Хавэйла» не появятся на машинах «Лада».

Портал «АвтоВзгляд» получил комментарий и от китайской компании. Там уточнили, что информация о потенциальном сотрудничестве не соответствует действительности, и «Haval не ведет переговоров с ВАЗ по поставкам двигателей».

Напомним, что компания Haval локализовала в Тульской области производство моторов весной этого года. Предприятие в индустриальном парке «Узловая» выпускает два бензиновых агрегата рабочим объемом 1,5 и 2 литра — для кроссоверов Jolion, Dargo, F7 и F7x.