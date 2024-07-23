LADA Vesta вернет себе битопливную версию CNG

Представители АВТОВАЗа подтвердили нашим коллегам из RG.ru, что работа над версией Compressed Natural Gas уже ведется. По их словам, автомобили находятся «на стадии подготовки к производству», но дата их выхода на рынок пока не называется. Как не раскрываются технические характеристики и стоимость будущей новинки.
Исполнение CNG подразумевает использование в качестве топлива как бензина, так и метана. 90-литровый баллон, вмещающий 18 кубометров компримированного природного газа, располагается в багажнике. Автономность модели на двух видах топлива составляет около 1000 км без дозаправки — при опустошении газового баллона двигатель автоматически переходит на бензин.
Напомним, предыдущая Vesta комплектовалась газовым оборудованием тольяттинской фирмой «АТС-АВТО». Все изменения в конструкцию были внесены в ПТС, что позволяло покупателям битопливной LADA без проблем ставить ее на учет в ГИБДД. Что же до цены, то тогда бензин-метановая «Веста» стоила всего на 30 000 рублей дороже аналогичной по оснащению машины с мотором, «потребляющим» горючку.