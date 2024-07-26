АВТОВАЗ остановит производство автомобилей ради новинок

Российский автогигант объявил о плановом корпоративном отпуске — обычное дело для летнего периода. Так, конвейер остановится на три недели: с 29 июля по 18 августа.

Как сообщают представители АВТОВАЗа, выпуск автомобилей на это время будет остановлен полностью — чтобы отремонтировать, обновить, а также подготовить к серийной сборке новых моделей производственные мощности. И в простой отправятся все заводы российского автогиганта — не только тольяттинский.

В рамках модернизации под «бизнес-седан» Aura адаптируют цех сварки, под автомобили нового семейства Iskra — сварки и сборки. Участки, где занимаются внедорожниками Niva, ждет оптимизация производственной линии и сборки двигателей. Для Largus обновят камеру окраски кузовов. Кроме этого, АВТОВАЗ проведет ряд других работ по улучшению заводов.

Помимо прочего, паузу используют для формирования достаточного запаса комплектующих, что, в свою очередь, необходимо для бесперебойной работы после отпуска.