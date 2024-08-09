Chery вошла в рейтинг 500 крупнейших компаний всего мира

Деловой журнал Fortune опубликовал свежую версию авторитетного рейтинга Fortune Global 500, в который традиционно попадают 500 мировых компаний с наибольшей выручкой за минувший финансовый год. В 2024-м на 385 месте в списке оказалась Chery Group, хорошо знакомая российским водителям по ряду автомобильных марок.

Chery Group похвасталась очередным достижением — попаданием в престижный американский рейтинг Fortune Global 500. Выручка компании за прошлый год достигла 39,0917 млрд. долларов, что обеспечило китайцам 385-ю позицию. В российском офисе концерна подчеркивают, что сегодня у холдинга 14,2 млн. «пользователей» по всему миру, а географический охват бизнеса — более 80 стран.

Поклонников автомобилей Chery Group довольно много и в России. Скажем, по итогам первой половины 2024-го одна только материнская марка продала в нашей стране 71 тысячу новых машин, что на 51,3% больше, чем за аналогичный период 2023-го. В целом же в январе-июне автомобили Chery и всех остальных брендов, входящих в концерн, разошлись по миру тиражом более чем в 1,1 млн. единиц, превысив прошлогодний показатель на 48,4%, а также установив новый рекорд.

На сегодняшний день Chery предлагает россиянам ряд кроссоверов — Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 8 Pro Max, а также гибридные Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro — и среднеразмерный седан Arrizo 8. Совсем скоро, осенью, в модельный ряд также войдет флагманский Tiggo 9. Но подробностей о нем, в том числе описания комплектаций и цены, китайцы пока не раскрывают.