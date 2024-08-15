Названы цены и сроки выхода на рынок большого российского внедорожника «Комбат»

На форуме «Армия-2024», который проходил в подмосковной Кубинке 12-14 августа, «выступил» и Арзамасский машиностроительный завод (АМЗ), презентовавший публике большой внедорожник «Комбат». На выставку привезли прототип, но производитель намерен в ближайшие годы довести модель до серии — она должна встать на конвейер к 2027-му.

Нашим коллегам из журнала «Авто.ру» удалось узнать даже ориентировочную стоимость вездехода: за гражданскую версию модели, если все пойдет по плану, попросят от 3,5 до 5 млн. рублей. Впрочем, до серийного производства остается еще несколько лет: велика вероятность, что к тому времени комплектующие подорожают или, напротив, изготовителю удастся найти какие-либо решения, снижающие себестоимость.

Внедорожник «Комбат» базируется на оригинальной рамной платформе. По своим габаритам он немного превосходит, например, УАЗ «Патриот»: длина дебютанта — 4950 мм, ширина — 2250 мм, а высота — 2150 мм. Передняя подвеска у вездехода независимая пружинная, в задней — мост на рессорах. Что же касается привода, то он, разумеется, полный, типа Part-time: предусмотрены блокировка дифференциала заднего моста и пониженная передача в раздатке.

И если рама у «Комбата» оригинальная, то силовые агрегаты он позаимствовал у ГАЗ «Соболь NN 4x4». В движение внедорожник приводят 2,5-литровый турбодизель на 149 л.с. и шестиступенчатая «механика». Но в дальнейшем АМЗ планирует локализовать и «автомат». Клиренс составляет 270 мм, глубина преодолеваемого брода — 600 мм, максимальная грузоподъемность — 1 тонна. Автомобиль можно разогнать до 140 км/ч, а проезжает «на одном баке» он до 700 километров.

Предполагается, что в продажу «Комбат» может поступить в 2028 году. Гражданская версия модели поборется за внимание покупателей с такими внедорожниками, как, опять же, УАЗ «Патриот» или Tank 300.