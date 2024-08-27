Aurus запатентовал внешний вид обновленного седана Senat

Впервые обновленный Aurus Senat презентовали публике этой весной — во время инаугурации Президента России Владимира Путина. Поэтому автолюбители уже знают, как будет выглядеть рестайлинговая модель. Тем не менее, появился повод взглянуть на нее еще раз — в открытой базе Федерального института промышленной собственности «засветились» патентные изображения новинки.

Изменения экстерьера Aurus Senat свелись к установке другой радиаторной решетки, оптики, а также перелицованных бамперов и колесных дисков. Кроме того, седан, переживший рестайлинг, обзавелся матричными адаптивными фарами и новым капотом, изготовленным из алюминиевого сплава.

Освежили дизайнеры и интерьер. В частности, видоизменились передняя панель, центральная консоль, рулевая колонка, селектор коробки передач. А перечень оборудования модели пополнился цифровым зеркалом заднего вида в салоне, системой ночного видения, мониторингом состояния водителя, а также новым мультимедиакомплексом.

Что касается силового агрегата, то в движение обновленный Aurus Senat, как и его предшественник, приводится гибридной силовой установкой на базе 4,4-литрового V8 на 598 л.с. и 880 Нм, агрегатированной с девятиступенчатым «автоматом» KATE. Но подвеску, трансмиссию, тормозную и топливную системы инженеры все же модернизировали.

Ранее сообщалось, что посвежевший Aurus Senat поступит в продажу ближе к концу 2025 года. Текущую же версию можно приобрести по цене от 47,5 млн. рублей.