Бывший завод VW распродает детали, из которых собирали Volkswagen и Skoda

Volkswagen остановил свои конвейеры в России два с половиной года назад — сразу же после того, как началась СВО. Калужская площадка за это время успела сменить владельца и наладить производство китайских автомобилей, но не избавиться от старых комплектующих, которые кроме как на «Фольксвагены» и «Шкоды» ни к чему не подходят. А потому их продолжают продавать до сих пор.

На новые объявления о продаже комплектующих со склада бывшего завода Volkswagen в Калуге обратил внимание telegram-канал No Limits. По данным редакции, сейчас можно приобрести коленвалы для двигателя EA211 1.6 MPI, кузовные панели для кроссоверов Volkswagen Tiguan, Taos и Skoda Karoq, а также много другого «всякого разного».

Напомним, что калужский завод Volkswagen, а также другие активы европейцев в нашей стране перешли компании AGR в прошлом году. Предприятие долго не могли перезапустить, но в августе 2024-го оно все же вернулось к работе. Какие именно машины теперь собирает площадка, официально не говорят. Но по данным инсайдеров, на конвейер встали кроссоверы Chery.