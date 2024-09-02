На низком старте: зачем Hyundai зарегистрировал в Роспатенте 17 товарных знаков

Южнокорейский автопроизводитель остановил производство и продажу своих машин в России, как и многие другие автостроители, в том самом 2022 году. Правда, его отступление с позиций, завоеванных многолетним тяжким трудом, сопровождалось множеством недомолвок, полунамеков и уловок. А медиасфера все прошедшие два года полнилась слухами — один другого загадочнее и конспирологичнее. И надо признать, что Hyundai давал к тому веские основания.
А ЧТО ТАКОГО СЛУЧИЛОСЬ?
В минувший четверг президент Республики Корея Юн Сок Ёль выступил с программным обращением к народу. В 40-минутном спиче он живо обрисовал итоги своего руководства страной, а также обрисовал стоящие перед ее правительством задачи, требующие первоочередного решения.
Но что странно — будучи марионеткой США, пребывая в священном трепете перед усиливающейся мощью соседнего Китая и однозначно не одобряя углубляющегося сотрудничества России и Северной Кореи, президент ни словом не обмолвился о нашей стране.
Он вообще не упомянул ее в своей речи, хотя прекрасно понимал, насколько любой выпад в ее адрес будет выигрышным в нынешнем западном тренде. Тем не менее, Юн Сок Ёль сей деликатный момент предпочел проигнорировать.
На этом фоне заявки, поданные корейской компанией, выглядят не столь безобидно, как их комментируют многочисленные эксперты.
Знатоки авторынка и юриспруденции моментально заявили, что ничего сверхординарного не произошло, что это обычная практика. Согласно действующему законодательству товарный знак, не используемый правообладателем в течение трех лет, может быть аннулирован.
Поэтому, дескать, и заявки от Hyundai представляют собой лишь профилактические шаги по защите авторских прав от несанкционированного использования третьими лицами. Точно такие же шаги предпринимают и некоторые другие компании, ушедшие с российского рынка — например, Coca-Cola или Starbucks, разъясняют нам, неофитам, умудренные опытом эксперты.
ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ
Странным образом экспертам в данной ситуации как-то не очень верится. И не только потому, что их вдумчивые прогнозы сбываются достаточно редко, а логичные объяснения не выдерживают проверки временем. Надо же, какая забота о «профилактике» в покинутой и обложенной невиданными санкциями стране...
Hyundai очень долго держался за свой питерский завод и продал его только в конце 2023 года компании «Арт-Финанс».
При этом корейцы не сняли с себя обязательств по гарантийному и сервисному обслуживанию автомобилей, уже находящихся в эксплуатации в России. И даже после этого формального демарша в нашей стране ходили упорные слухи, что поставки деталей, узлов и агрегатов не прекратились, а негласно продолжаются.
На этом странности «ухода» не кончились. В отличие от подавляющего большинства поменявших хозяев производственных площадок, питерский завод не был отдан под крупноузловую сборку «китайцев» с неизбежным уничтожением старого и установкой нового оборудования.
Нет, на заводе по-прежнему собираются автомобили Hyundai и Kia, хотя и под другими именами. Более того, сам новоиспеченный бренд взят не с потолка — используется название Solaris, которую до сих пор носит корейская легковушка В-класса. Странно в такой ситуации говорить о защите товарного знака от использования третьими лицами.
Пророчествовать не станем — слишком мало для этого фактов. Однако не будем исключать вероятность того, что корейцы все-таки готовятся к полномасштабному возвращению в Россию. Время покажет.