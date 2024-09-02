На низком старте: зачем Hyundai зарегистрировал в Роспатенте 17 товарных знаков

Электронная база данных Роспатента врать не будет. И она как на духу рассказала, что компания Hyundai буквально на днях сподобилась подать не менее 17 заявок на регистрацию своих товарных знаков в нашей стране, относящихся не только к самому Hyundai, но и к его суббренду Genesis. Это дало порталу «АвтоВзгляд» совершенно законный повод задуматься — к чему бы оно?

Южнокорейский автопроизводитель остановил производство и продажу своих машин в России, как и многие другие автостроители, в том самом 2022 году. Правда, его отступление с позиций, завоеванных многолетним тяжким трудом, сопровождалось множеством недомолвок, полунамеков и уловок. А медиасфера все прошедшие два года полнилась слухами — один другого загадочнее и конспирологичнее. И надо признать, что Hyundai давал к тому веские основания.

А ЧТО ТАКОГО СЛУЧИЛОСЬ?

В минувший четверг президент Республики Корея Юн Сок Ёль выступил с программным обращением к народу. В 40-минутном спиче он живо обрисовал итоги своего руководства страной, а также обрисовал стоящие перед ее правительством задачи, требующие первоочередного решения.

Но что странно — будучи марионеткой США, пребывая в священном трепете перед усиливающейся мощью соседнего Китая и однозначно не одобряя углубляющегося сотрудничества России и Северной Кореи, президент ни словом не обмолвился о нашей стране.

Он вообще не упомянул ее в своей речи, хотя прекрасно понимал, насколько любой выпад в ее адрес будет выигрышным в нынешнем западном тренде. Тем не менее, Юн Сок Ёль сей деликатный момент предпочел проигнорировать.

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На этом фоне заявки, поданные корейской компанией, выглядят не столь безобидно, как их комментируют многочисленные эксперты.

Знатоки авторынка и юриспруденции моментально заявили, что ничего сверхординарного не произошло, что это обычная практика. Согласно действующему законодательству товарный знак, не используемый правообладателем в течение трех лет, может быть аннулирован.

Поэтому, дескать, и заявки от Hyundai представляют собой лишь профилактические шаги по защите авторских прав от несанкционированного использования третьими лицами. Точно такие же шаги предпринимают и некоторые другие компании, ушедшие с российского рынка — например, Coca-Cola или Starbucks, разъясняют нам, неофитам, умудренные опытом эксперты.

ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ

Странным образом экспертам в данной ситуации как-то не очень верится. И не только потому, что их вдумчивые прогнозы сбываются достаточно редко, а логичные объяснения не выдерживают проверки временем. Надо же, какая забота о «профилактике» в покинутой и обложенной невиданными санкциями стране...

http://globallookpress.com/

Hyundai очень долго держался за свой питерский завод и продал его только в конце 2023 года компании «Арт-Финанс».

При этом корейцы не сняли с себя обязательств по гарантийному и сервисному обслуживанию автомобилей, уже находящихся в эксплуатации в России. И даже после этого формального демарша в нашей стране ходили упорные слухи, что поставки деталей, узлов и агрегатов не прекратились, а негласно продолжаются.

На этом странности «ухода» не кончились. В отличие от подавляющего большинства поменявших хозяев производственных площадок, питерский завод не был отдан под крупноузловую сборку «китайцев» с неизбежным уничтожением старого и установкой нового оборудования.

Нет, на заводе по-прежнему собираются автомобили Hyundai и Kia, хотя и под другими именами. Более того, сам новоиспеченный бренд взят не с потолка — используется название Solaris, которую до сих пор носит корейская легковушка В-класса. Странно в такой ситуации говорить о защите товарного знака от использования третьими лицами.

Пророчествовать не станем — слишком мало для этого фактов. Однако не будем исключать вероятность того, что корейцы все-таки готовятся к полномасштабному возвращению в Россию. Время покажет.