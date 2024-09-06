Главный экс-поставщик подушек безопасности для АВТОВАЗа избавляется от завода

JSS, а точнее, ООО «Джойсон Сейфти Системс Рус» до 2022 года исправно поставлял «эирбеги» АВТОВАЗу. После начала СВО завод компании в России продолжал работать, несмотря на сложности с поставками комплектующих и логистикой. Но на фоне антироссийских санкций выручка предприятия упала до 2,1 миллиарда рублей — в 2,6 раза.

На долю отечественного АВТОВАЗа приходилось 72,7% продаж JSS, наш автогигант выступал основным клиентом «дочки» американского предприятия в России. Отгрузки комплектующих два года назад составляли 1,5 миллиарда рублей. По сравнению с 2021-м, это на 58,5% меньше, пишет «Коммерсантъ».

Вторым крупнейшим клиентом JSS являлся ГАЗ. Отгрузки для него составили 176,7 миллиона рублей или 8,5%. Третье место занимало представительство Hyundai в России, (ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус») — 174,4 миллиона рублей или около 8,4%. Также JSS поставляла свою продукцию УАЗу, заводу Nissan в Петербурге, плюс премиальному бренду Aurus.

Joyson Safety Systems выпускала рули, подушки и ремни безопасности. Образована в 2018 году на базе компании Key Safety Systems, выкупившей в свое время активы разорившейся японской Takata.