Главный экс-поставщик подушек безопасности для АВТОВАЗа избавляется от завода

На долю отечественного АВТОВАЗа приходилось 72,7% продаж JSS, наш автогигант выступал основным клиентом «дочки» американского предприятия в России. Отгрузки комплектующих два года назад составляли 1,5 миллиарда рублей. По сравнению с 2021-м, это на 58,5% меньше, пишет «Коммерсантъ».
Вторым крупнейшим клиентом JSS являлся ГАЗ. Отгрузки для него составили 176,7 миллиона рублей или 8,5%. Третье место занимало представительство Hyundai в России, (ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус») — 174,4 миллиона рублей или около 8,4%. Также JSS поставляла свою продукцию УАЗу, заводу Nissan в Петербурге, плюс премиальному бренду Aurus.
Joyson Safety Systems выпускала рули, подушки и ремни безопасности. Образована в 2018 году на базе компании Key Safety Systems, выкупившей в свое время активы разорившейся японской Takata.