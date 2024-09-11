Автоэксперт назвал самые надежные китайские двигатели

Многие россияне до сих пор относятся к китайским автомобилям с недоверием, считая, что они не такие надежные, как японские, европейские и корейские аналоги. И во многом — из-за их двигателей, которые в большинстве своем имеют турбонаддув. Впрочем, и у «поднебесных» автостроителей есть в линейках удачные моторы, способные работать без проблем сотни тысяч километров.

В беседе с «Российской газетой» представитель компании Expocar Александр Ковалев упомянул в первую очередь линейку Acteco от Chery. Двигатели этой серии разрабатывались совместно со специалистами австрийской AVL, которая, помимо прочего, сотрудничает и с Volkswagen. Такие моторы производятся более 25 лет, а найти их можно под капотами автомобилей Chery, Exeed, Omoda, Jaecoo, Jetour и Kaiyi.

— В России надежность моторов Acteco недавно была подтверждена в ходе ресурсного испытания кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro Max. Автомобили преодолели 12 414 км без единой неисправности за пять суток непрерывного движения, что стало всероссийским рекордом. На Tiggo 7 Pro Max устанавливается 1,6-литровый турбированный двигатель SQRF4J16, который можно смело назвать одним из самых надежных китайских моторов. Также заслуживают внимания 2-литровый SQRF4J20 и 1,5-литровый атмосферный SQRE4G15C, — сказал эксперт.

Кроме того, к самым надежным китайским двигателям Ковалев отнес линейку Blue Core от Changan, сделав акцент на моторах JL473ZQ9 и JL473ZQ6. Они тоже устанавливали разные рекорды в КНР. Также эксперт упомянул силовые агрегаты от Great Wall Motor, Geely и GAC. Нашлось место в списке и для двигателей от BYD, хотя они входят в гибридную систему DM.